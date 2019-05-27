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些路迪連續3季膺本土三冠王

【明報專訊】前鋒奧辛尼艾度亞迪在62和82分鐘梅開二度，令些路迪（圖）在蘇格蘭足總盃決賽以

2：1反勝赫斯。連同蘇超及聯賽盃，連續3季成為本土賽事「三冠王」。

（路透社）

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