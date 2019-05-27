速龍闖總決賽創加國歷史 連贏4場反勝公鹿奪東岸冠軍 終極決戰撼勇士

東岸決賽昨上演第6戰，主場出戰的速龍雖在大部分時間處於劣勢，最多曾落後15分。不過主隊在第4節表現強勢，終在是役貢獻「雙雙」27分及17個籃板的球星利安納帶領下，以100：94取勝，連贏公鹿4場下，場數反勝4：2，首次成為東岸冠軍兼殺入總決賽，令這支1995年創會的加拿大球隊，為該國在NBA寫下歷史新一頁。

主席尤基利：利安納聯盟最佳

捧下隊史首座分岸冠軍獎盃，速龍教練納斯稱讚麾下道：「這支球隊是史上其中一支最好的隊伍，接下來我們將嘗試挑戰高牆」，而球星盧利亦揚言要在總決賽擊敗「巨人」勇士，至於主席尤基利大讚今季由馬刺來投的利安納：「他是聯盟最佳球員，很高興他在多倫多。」而利安納賽後則指：「去夏會方找我時，清楚地告訴了我球隊的目標，如今距離達成終極目標（總冠軍）只差一步，一切都未完成。」而他又表示自己今季較以往「獨食」只因球隊需要，自己一直是以球隊勝利為先，「我從不關心自己是否聯盟最好的球員」。

總決賽周五開戰 速龍擁主場優勢

總決賽首戰將在香港時間周五早上9時在速龍的豐業銀行體育館舉行。由於速龍在常規賽成績較勇士佳，將擁有較多主場優勢（見表）。

（NBA消息）