法網開鑼 費達拿誓響頭炮 相隔3年回歸 冀重溫兩年前澳網舊夢

法國網球公開賽首圈賽事 now671/672台 下午16：30直播

「瑞士天王」費達拿在2009年贏得個人唯一的法網冠軍，自2016年年均專注草地賽季而缺席法網，今晚將在翻新後的主場館，於首圈出戰世界排名73的意大利隊球手蘇尼高。順利晉級的話，這名3號種子預計在8強，便需硬撼希臘隊新星特薛斯柏斯，4強更要火併11屆冠軍兼宿敵拿度。37歲的費達拿因此沒訂下特別目標：「不知道（能否贏冠軍）。我的感覺有點像2017年打澳網時，進入未知領域。」費達拿當時膝傷後復出，即贏得澳網冠軍，展開生涯第二春。

或在4強遇宿敵拿度

雖然紅土場往往是費達拿較弱一環，但談到近期備戰情况，他續說：「我覺得現在打得不錯，但這足以和最頂級的這班人對撼嗎？我不肯定，但希望最少去到那一關。」論近幾項大師賽成績，費天王固然不能與本月各奪一冠的佐高域與拿度比較，但在馬德里決勝盤僅負堤安姆，在羅馬反勝哥歷，這句話似乎只是他一貫的謙虛風格。

彼絲高娃力求首奪大滿貫

同處下線的錦織圭及特薛斯柏斯亦會在首日出場，後者預期在第4圈要撼狀態不俗的前冠軍華雲卡，料受考驗。而在女單，首日有2號種子彼絲高娃壓軸上場，她上周在羅馬封后，晉級路或遇上泥地賽季表現低迷的禾絲妮雅琪及姬爾芭，應可得一席4強位置。彼絲高娃希望過去一周，與衛冕的「一姐」夏納拍檔練習，爭取生涯首項大滿貫。史堤芬絲、梅古露莎、絲慧杜蓮娜等種子球手，今日亦會分途出擊。