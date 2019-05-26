體育
下一篇 上一篇

杜凱琹世巡賽前獻唱造勢

【明報專訊】香港乒乓球隊「一姐」杜凱琹（左二）昨在荃灣一商場獻唱，與空手道港將李嘉維（左一）等合作表演，為下周在灣仔新伊館出戰世巡賽香港站造勢。而上代「乒乓孖寶」高禮澤、李靜，亦於活動中指導小孩。

上 / 下一篇新聞