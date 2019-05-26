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2019年5月26日星期日
傑志足總盃3連霸 挫南區送別3老臣 奪下季亞協盃資格
謝德謙膺最有價值球員 35歲沈國輝掛靴留憾
戴巴拿否認離隊冀留效祖雲 意甲煞科 4軍爭入歐聯
傳尼馬擅離PSG返巴西隊
皇馬出價未達要求 夏薩特下車無期
烏拉圭隊挫挪威隊 世青盃暫列C組次席
杜凱琹世巡賽前獻唱造勢
體壇快訊：馮嘉豪環日賽暫列25位
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法網開鑼 費達拿誓響頭炮 相隔3年回歸 冀重溫兩年前澳網舊夢
林安琪台北賽百米跑奪金
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咸美頓摩納哥站頭位出賽
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杜凱琹世巡賽前獻唱造勢
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【明報專訊】香港乒乓球隊「一姐」杜凱琹（左二）昨在荃灣一商場獻唱，與空手道港將李嘉維（左一）等合作表演，為下周在灣仔新伊館出戰世巡賽香港站造勢。而上代「乒乓孖寶」高禮澤、李靜，亦於活動中指導小孩。
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