傑志足總盃3連霸 挫南區送別3老臣 奪下季亞協盃資格

近8屆7次打入足總盃決賽的傑志，昨在香港大球場與南區半場互無紀錄，戰至完場前才由傷癒後備入替的射手盧卡斯，於85分鐘打破僵局，加上補時8分鐘由費蘭度錦上添花，終以2：0首挫今季剋星南區，連續3屆奪足總盃，亦近8屆6奪這錦標。

傑志繼林嘉緯及盧均宜上季離隊後，如今將再有功勳老臣列斯奧、佐迪及林柱機他投。他們昨在頒獎禮，獲隊長黃洋讓出位置率先高舉獎盃。盛傳列斯奧及佐迪將加盟理文，林柱機則投富力R&F。

列斯奧佐迪林柱機季後他投

36歲守將列斯奧及38歲前鋒佐迪，2010年同由西班牙來港加盟傑志，分別效力藍鳥8季及7季半，更於兩年前齊齊入籍代表港足。2013/14球季榮獲香港足球先生的列斯奧，昨後備入替11分鐘，賽後確認這是他在傑志的最後一場本地賽，「傑志給予我很多美好時光，我亦付出所有給球隊，最後一戰是會有少許傷感，但我高興多於傷心，因為能以冠軍作結。離別常在足球發生，傑志需新舊交替，我已不再年輕，這對球隊和我都是好決定。」他盼續多踢3至5年，笑言會以佳聯元朗42歲老將法比奧為榜樣。佐迪則認對昨仗未列名單略感失望，但讚隊友發揮出色。

朱志光認組軍方向出錯 盼重新出發

效力傑志5季的華裔球員林柱機，昨上陣71分鐘，未列亞協盃名單的他，已完成在傑志的最後一戰。他也稱冠軍對他在藍鳥生涯是最完美結局，僅透露下季將投一支有宏大願景的球會，接受挑戰。

傑志主教練朱志光說，球員離合屬正常現象，又稱今季雖奪3個盃賽冠軍，但相比過去兩屆做港超3冠王，自認今季執教表現不合格，「上季後我們可能給勝利冲昏頭腦，加上科蘭的明星效應，令我們重新思考方向，但可能令組軍做錯了。現在我們會逐步改善，保證未來傑志會朝正確方向。」會長伍健透露，將於7月2日公布下季組軍。

文、圖：余瑋