傑志決戰剋星南區 爭亞洲賽資格 夏志明:視作戰爭

文、圖：余瑋

傑志vs.冠忠南區 香港大球場 下午16：00開賽 票價：$100/30

力爭衛冕兼近4屆3奪冠的傑志，今屆先在8強6：0大勝理文，4強2：1擊敗夢想FC；南區則先後擊敗富力R&F及佳聯元朗晉決賽，冠軍將可奪來季亞協盃參賽資格。「藍鳥」屬近屆足總盃決賽常客，過去7屆6次打入決賽，當中5次凱旋。不過，傑志今季3鬥南區2和1負未嘗一勝，今次堪稱遇上剋星。

傑志殘陣盼決賽經驗搭救

兩軍將帥昨在比賽場地的香港大球場出席賽前記招，傑志今季先後奪社區盃及高級組銀牌，但聯賽衛冕失敗只得第4，主教練朱志光承認，球隊今季成績是「不合格」，表現是有退步，而今次決賽一場分勝負，認為陣中有不少決賽經驗豐富的球員，將成優勢。蟬聯港超神射手的盧卡斯，剛於聯賽煞科復出後備入替18分鐘，今仗或有望正選披甲，中村祐人及泰迪因傷缺陣，門將王振鵬則上仗領紅需停賽。隊長黃洋稱，球隊有兩名穩健門將，

郭劍橋把關也不成問題，又指眾將深明亞洲賽資格，對來季組軍等多方面非常重要。

南區近3次對賽不敗

應屆港超季軍冠忠南區，曾於2015/16球季打入高級組銀牌決賽但屈居亞軍，如今再入盃賽決賽，有今季共入11球的「子彈」夏志明重臨「福地」。這26歲首席射手，今季聯賽曾在大球場作客東方龍獅連中三元，但他坦言，場地對傑志亦是優勢，「大球場場地較闊，有利傑志用球踢法，費蘭度等鋒將利用球場空間拉闊攻勢。」他補充，本周操練是球隊士氣最好一周，「這冠軍有機會是冠忠南區創會以來首冠，重要性不言而喻。今仗或是重視身體對抗的比賽，我們會由第一分鐘拼盡，視為戰爭去作戰。」南區助教貝可泓稱，球隊戰意強兼可「夫添」，「正因少決賽經驗，我們會踢得更放，今仗勝負取決哪隊犯錯較少，我們已提點球員在開賽首15分鐘要留神」。