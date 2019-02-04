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2019年5月25日星期六
前線天殘地缺 冀挫華倫膺雙冠王 美斯獨領巴塞爭5連霸
拜仁萊比錫爭標 高層：高華下季留任
普帥信卡尼歐聯決賽及時復出
辛尼獲拜仁垂青 路維叫好
納比重掌國足 下月友賽亮相
日本美洲盃點兵 久保建英偕4世盃成員入選
足壇快遞：武磊手術後唞8周 歐霸外料上陣
SAT周六足球直播賽事
傑志決戰剋星南區 爭亞洲賽資格 夏志明:視作戰爭
速龍連贏3場反超公鹿 總決賽在望
體壇快訊：南華輕取福建錄4連勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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前線天殘地缺 冀挫華倫膺雙冠王 美斯獨領巴塞爭5連霸
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普帥信卡尼歐聯決賽及時復出
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