前線天殘地缺 冀挫華倫膺雙冠王 美斯獨領巴塞爭5連霸

巴塞隆拿vs.華倫西亞 明晨03：00開賽

巴塞隆拿上月尾蟬聯西甲冠軍後，本月初卻在歐聯4強次回合作客以0：4慘負利物浦，總比數以3：4反負出局，而往後兩場聯賽仍能1勝1和，以不敗姿態迎接西班牙盃決賽。

巴塞今仗人腳有隱憂，其一是正選門將達史特根因傷缺陣，料改由煞科戰中兩度犯錯的施利臣把關；其二是前鋒蘇亞雷斯及奧士文尼迪比利分別因膝傷和腿筋受傷避戰；其三是另一鋒將菲臘比古天奴踏入2019年上陣30次只入6球和貢獻1助攻，上個入球已是上月中歐聯8強主場大勝曼聯時取得；最後是或「擔正」的22歲攻擊手馬爾甘迄今只有4球進帳，並盛傳今夏會被放棄。故結論可能是：美斯再成「單天保至尊」。

美斯8戰西盃決賽6次奪冠

今晨巴黎聖日耳門（PSG）作客蘭斯的法甲煞科戰前，美斯的36個西甲入球是多PSG的基利安麥巴比4球，再奪歐洲靴獎呼之欲出，連同其他賽事，美斯總入球剛好是50個。事實是美斯曾八度出席西班牙盃決賽，除在2011和14年不敵皇家馬德里外，其餘6次都能帶領「地上最強」封王，當中5仗共入6球（見表）。

巴塞會長：完全信任華維迪

另外，西班牙傳媒一直報道，失落歐聯勢使巴塞教頭華維迪丟掉烏紗帽，並指明晨之戰是其告別戰，迫使巴塞會長巴杜姆再挺身護航：「我們完全信任華維迪。再次成為西班牙本土賽事雙料冠軍對球會是非常重要的。」爭取11年來首個錦標的華倫西亞不願坐以待斃，翼鋒干卡路古亞迪斯便說：「我們必會研究巴塞的弱點，它雖然不多，但總會有的，己隊會嘗試從中得益。」華倫今季西甲兩碰巴塞均和波，且最終以殿軍衝線及取得下季歐聯參賽權。