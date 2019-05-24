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2019年5月24日星期五
麥巴比尼馬今夏爭上艦 法甲煞科前傳不和 皇馬前帥屬意簽金童
E沙拿遇空難前錄音流出 控訴南特班主只向錢看
FIFA擱置擴隊計劃 下屆卡塔爾世盃維持32隊
奧委會建議保留拳擊項目 曹星如特訓續追東京奧運夢
達史特根因傷無緣西盃決賽
簡迪復操料復出戰歐霸決賽
字母哥入選最佳防守一隊
黑帝特別版戰車致敬羅達
司徒兆殷備戰超級越野耐力賽
體壇快訊﹕余翠怡輪椅劍擊世盃摘銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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