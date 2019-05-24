麥巴比尼馬今夏爭上艦 法甲煞科前傳不和 皇馬前帥屬意簽金童

蘭斯vs.巴黎聖日耳門 - 明晨03：05開賽

PSG提早衛冕法甲後，聯賽成績即倒退，連帶上月尾的法國足總盃決戰雷恩也受到拖累，結果麥巴比加時領紅，球隊也以互射12碼落敗飲恨，尼馬賽後指摘隊中年輕球員的比賽態度，被傳媒解讀為抨擊麥巴比，並指兩人因此不和，而後者日前破天荒囊括法甲最佳球員及最佳年輕球員獎項後，暗示有離意，PSG翌日雖澄清這名20歲法國隊國腳來季續留效，但皇家馬德里現求才若渴，傳言將收購麥巴比或尼馬，令兩人離隊機會「五五波」。

麥巴比爭歐洲金靴 尼馬續停賽

皇馬前帥迪保斯基建議「銀河艦隊」選麥巴比，他說：「我會簽下麥巴比，因他看起來比尼馬更明智。尼馬甚至會模仿小孩般的亂蹦亂跳。」麥巴比今季法甲入32球，拋離尼馬17球，若作客蘭斯獨取4球，更可和美斯同奪歐洲金靴獎。麥巴比今季聯賽主場以5：0大破里昂中曾「大四喜」。

相反，尼馬加盟兩季以來負面消息不少，今季曾因傷長唞外，更因法足盃決賽後襲擊球迷，被罰停賽3場，倘過檔皇馬，他是連告別PSG球迷的機會都沒有。

摩納哥不大敗即上岸 馬賽主帥季後離隊

法甲最後一輪的另一焦點，是前季冠軍摩納哥季中雖有西班牙籍名將中場法比加斯來投，但今季一直護級，前帥亨利亦在年初因戰績未如理想被解僱。該會目前排尾五，暫多需踢升降班附加賽的尾三卡昂3分，只要作客尼斯不以大比數落敗，便可「上岸」。

另外，2016年轉會馬賽的55歲法國籍教練魯迪加西亞昨稱，已決定季後離隊。馬賽今季已篤定以第6名衝線，無緣下季歐戰。在魯迪加西亞執教3季期間，馬賽最佳成績是打入上季歐霸決賽，但以0：3大敗在馬德里體育會腳下。

（法甲消息）