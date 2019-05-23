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2019年5月23日星期四
伊高來港兩季即膺港足先生 領大埔掃10獎成大贏家 「每天仍想進步」
34歲謝德謙首膺最佳門將
王淑芬奪首屆足球小姐
香港足球明星選舉結果
後備兵取48分 速龍挫公鹿追平場數
普列錫亮相史丹福橋 沙利避談轉會
比利時隊重召高柏尼 卻奧斯因傷落選德軍
恒大亞冠險勝次名出線
體壇快訊：卡斯拿斯妻子患卵巢癌
電視精選
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香港足球明星選舉結果
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【明報專訊】（請看附圖）
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伊高來港兩季即膺港足先生 領大埔掃10獎成大贏家 「每天仍想進步」
34歲謝德謙首膺最佳門將
王淑芬奪首屆足球小姐
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後備兵取48分 速龍挫公鹿追平場數
普列錫亮相史丹福橋 沙利避談轉會
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