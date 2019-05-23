伊高來港兩季即膺港足先生 領大埔掃10獎成大贏家 「每天仍想進步」

港足明星選舉昨晚舉行，球員、教練及體壇人士皆盛裝出席。首奪港超冠軍的大埔，最終有5人入選最佳陣容，包括首入選的馮慶燁、艾華度及連任的黃威，主教練李志堅亦第二度贏得最佳教練。今季狀態大勇的伊高沙托尼，各賽事入12球兼21次助攻，最終在呼聲極高下，繼過去兩屆傑志的費蘭度及華杜斯後，贏盡香港足球先生、球員之星、最受球迷歡迎球星及入選最佳陣容成「四料得主」，獨取6萬元獎金。

來港兩季即獲本地足壇最高殊榮，伊高稱今季是球員生涯中最佳球季，他坦言兩年前獨自來港很難適應，「第一場為大埔上陣就受傷，當時我心想發生什麼事。之後幸得隊友、教練團等人協助，今季一切變得簡單，現在我終踢出屬於自己的足球。」

父親艾仙度屬巴西名將，伊高稱：「父親是我心目中的英雄，我也正譜寫自己的篇章。我剛才電話跟父親說我獲獎，他恭喜我，說知道我很努力做好工作。」他亦盼再奪殊榮，「我不想停下，每天仍想不斷進步。」不過被問到來季去向，伊高續拒交代。

李志堅重奪最佳教練 暗示留隊

而繼2014/15球季後，李志堅力壓郭嘉諾及去年得主朱志光獲最佳教練。他早前不確定來季發展，但昨稱傾向續在大埔努力：「大埔有很多我想繼續的原因，下季有亞冠外圍賽資格，有很好的人和事，我希望再做多點、超越多點。」

4度重傷 馮慶燁奪獎流男兒淚

最佳陣容中，大埔4名球員伊高、馮慶燁、艾華度及陳肇鈞首次入選。10年經歷4次重傷的中堅馮慶燁，獲獎時流下男兒淚。大學畢業的他冀以自身經歷鼓勵小將，「一切真的沒捷徑，我希望做個有知識和態度的球員，改變香港足球，那管少許也好。」

文：余瑋、林欣澤

圖：賴俊傑