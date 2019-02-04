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2019年5月22日星期三
港足明星選舉今揭盅 大埔將帥11人入圍 伊高勢膺「四料得主」
傳私人理由落選港足大軍 夏志明：並非退隊
勇士連續5年闖總決賽 居里格連獻三雙 西決橫掃拓荒者
3屆世界冠軍羅達逝世
曼城勝利巡遊10萬人贈興 哥帥：將懷念高柏尼
39歲沙維掛靴 8月教練身分領艾薩德戰亞冠
4000跑手鬧市挑戰200關卡行善
體壇快訊：東方龍獅永倫甲一齊大勝
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4000跑手鬧市挑戰200關卡行善
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【明報專訊】District Race香港站日前於中環海濱上演，吸引逾4000名跑手參戰，在4小時內挑戰逾200個關卡，包括15歲聽障學生陳紀尤（左三）代表「夢想成真基金會」參與行善。
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港足明星選舉今揭盅 大埔將帥11人入圍 伊高勢膺「四料得主」
傳私人理由落選港足大軍 夏志明：並非退隊
勇士連續5年闖總決賽 居里格連獻三雙 西決橫掃拓荒者
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