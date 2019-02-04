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4000跑手鬧市挑戰200關卡行善

【明報專訊】District Race香港站日前於中環海濱上演，吸引逾4000名跑手參戰，在4小時內挑戰逾200個關卡，包括15歲聽障學生陳紀尤（左三）代表「夢想成真基金會」參與行善。

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