曼城勝利巡遊10萬人贈興 哥帥：將懷念高柏尼

基奧特獲車仔續約1年 自稱「藍血人」

哥帥說：「我們定會很懷念高柏尼。他以一個不可思議的球季告別大家。他是一個真正的領袖，幫了我們一個大忙。」高柏尼則續談英超尾二一仗險勝李斯特城射入的奠勝入球：「當皮球飛向龍門網角時，我知道我做到了！我不能再做得更好。」

此外，車路士昨與續入選法國隊的32歲前鋒基奧特續約1年。他事前期待下周三在阿塞拜疆首都巴庫舉行的歐霸決賽倒戈打敗阿仙奴，並說：「我喜歡與前隊友比賽。你必須將感覺和記憶放在一旁。我享受效力阿仙奴的時光，畢竟這是我在英格蘭的首間球會，這始終是特別的，但我現在感到血液是藍色的，就像我的法國隊球衣般。藍色是適合我的。」

另外，基於阿美尼亞及鄰國阿塞拜疆政治交惡，阿仙奴昨宣布阿美尼亞中場米希達利恩不會參戰歐霸決賽。「米希」坦言深深地受到傷害，又稱「一定會為隊友打氣！將冠軍獎盃帶回來」。

此外，白禮頓宣布以44歲的史雲斯領隊格拉咸樸特接掌帥印，合約為期4年。該英超尾四球隊上周解僱前帥曉頓。