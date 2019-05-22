港足明星選舉今揭盅 大埔將帥11人入圍 伊高勢膺「四料得主」

文、圖：余瑋

香港足總過去兩日陸續公布各獎項的最後入選名單，將於今晚7時舉行的香港足球明星選舉頒獎禮上公布得主，場上拼搏的一眾球員，屆時均會不約而同「官仔骨骨」穿起西裝出席。

港超冠軍大埔共有11人入選，其中網上投票奪超過3700票的「票王」伊高沙托尼，今季各賽事共上陣32場幾乎全勤，取得12個入球兼21次助攻的驚人「雙雙」數據。這26歲巴西射手除了是香港足球先生大熱及勢成最受球迷歡迎球星，同時角逐最佳11人，與富力R&F前鋒利安高及冠忠南區門將謝德謙爭逐「球員之星」，大有機會繼去屆傑志中場華杜斯後，再有「四料得主」誕生。

陳廣豪冀成9年來首華人最佳前鋒

最佳陣容23名候選球員中，大埔佔10人，包括隊長黃威，將與傑志的費蘭度、黃洋、盧卡斯，以及佳聯元朗老將法比奧，爭取連續兩屆當選。上屆香港足球先生華杜斯則榜上無名。而首次踢港超的元朗小將陳廣豪，將面對伊高、辛祖及盧卡斯，力爭成為繼2010年的陳肇麒後，相隔8屆再有華人球員，榮膺兩個最佳前鋒席位之一。

理文雙星余煒廉鄭兆均爭小將最佳

最佳青年球員兩席，則由菁英盃冠軍、理文的余煒廉及鄭兆均，與在省港盃有好表現、香港飛馬的胡晉銘及凱景的孫銘謙角逐。至於最佳教練，大埔主帥李志堅將與元朗的郭嘉諾及上屆得主傑志的朱志光爭逐。爭逐第2次贏得此榮譽的李志堅說，感謝球迷支持，並不忘提及：「最重要不是自己付出，身邊家人也犧牲很大。」另今屆新增的香港足球小姐獎項亦會今晚公布。