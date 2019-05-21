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2019年5月21日星期二
美斯勢6奪歐洲金靴獎 煞科戰為巴塞轟兩球 6膺西甲神射手
C朗膺意甲最佳 史上首人囊括3大聯賽MVP
麥巴比奪法甲兩大獎 暗示離PSG覓挑戰
港足友賽點兵 大埔傑志成大戶
港羽蘇迪曼盃無緣8強
傳曼城青睞哈利馬古尼 填補高柏尼離隊空缺
利安納轟36分 速龍雙加時險勝公鹿
拿度羅馬賽挫佐高域封王
體壇快訊：東方永倫甲一分途力求連勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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