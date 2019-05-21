美斯勢6奪歐洲金靴獎 煞科戰為巴塞轟兩球 6膺西甲神射手

巴塞昨仗先於20分鐘被伊巴後衛古古列拿破門。31分鐘，美斯接應中場維達爾傳送扳平；1分鐘後，他又獲拿傑迪錫助攻令「地上最強」反超前，卻被敵鋒查里斯完半場前追和2：2，並以這比數結束全場。巴塞今季38戰得87分，多亞軍馬德里體育會11分，拋離宿敵兼季軍皇家馬德里19分，創出兩軍歷來聯賽積分的最大差距紀錄。

6項數據稱霸西甲 西盃成最後任務

獨取36球的美斯第6次成為西甲神射手，看齊畢爾包名宿沙拉，亦可望6奪歐洲金靴獎，理由是最大威脅者、PSG前鋒基利安麥巴比現落後4球，而法甲只餘1輪比賽。美斯今季為巴塞單天保至尊，據英國《每日郵報》報道，其助攻（13次）、射門（171次）、射門中框（87次）、創造入球機會（92次）、大演帽子戲法（3次）和中楣中柱（10次）都名列前茅。巴塞今季的最後任務是周六在西班牙盃決戰華倫西亞，但昨仗有後衛尼爾遜施美度撞傷頭部，攻擊手菲臘比古天奴亦受大腿傷困擾，另一前鋒蘇亞雷斯則因做過膝部手術肯定缺陣。

卻奧斯續約皇馬4年粉碎離隊傳聞

而皇馬前晚西甲吞客軍貝迪斯兩蛋，盛傳離隊的翼鋒加里夫巴利坐足全場，賽後即轉身走入球員通道。施丹說：「對不起，我今（昨）天沒讓巴利上陣。我必須以這場比賽的情况去下決定。」施丹又稱巴利固然曾贏取很多東西，「但我們活在當下和未來，所以必須忘記過去，每天每天的生活」。另外，此役缺陣的中場卻奧斯雖然今季表現急轉直下，以及傳言今夏離開，但昨突與會方達成4年新約協議，勢續當施丹麾下的重要棋子。