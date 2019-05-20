曼城膺本土三冠王創英歷史 6:0大勝屈福特奪足總盃 隊長高柏尼季後返比甲

比利時隊中堅高柏尼昨仗上半場禁區內犯手球卻獲網開一面，其後宣布離開效力11年的曼城。他在社交網的告別信中表示：「是時候離開了，我只有感恩。在這特別旅程，以及一間非常特別的球會中，無論是處於風光或低潮，大家一直都支持我。他們令我永不放棄。沒有並肩作戰的隊友，我不可能在這裏。」他又特別稱讚哥帥和教練團的出眾表現，「逆境期間，你們一直支持我。每次都令我更強地回歸。多謝。」高柏尼於2008年由漢堡加盟曼城，上陣358次入20球，是球隊4次英超、4次聯賽盃、兩次足總盃和兩次社區盾的冠軍功臣。

史達寧主耶穌梅開二度

曼城昨仗「大屠殺」由大衛施華於26分鐘的入球開始，在38分鐘再下一城，惟入球者是「主耶穌」或門前加一腳的史達寧懸而未決。賽後獲選為此役最佳球員的奇雲迪布尼，於55分鐘後備上陣後曼城攻勢更盛，這比利時隊中場更在61分鐘射入1球。「主耶穌」其後於68分鐘建功，史達寧則在81和87分鐘連入兩球。

可是官方其後宣布曼城的第2個入球屬於「主耶穌」，遂令史達寧未能成為自1953年以來，首個在足總盃決賽連中三元的球員，而他賽後亦為此向主耶穌道歉，稱自己不是有心爭入球。他在慶祝期間更被主帥哥迪奧拿訓示，後者又指這英格蘭隊翼鋒「上半場表現不太好，踢來應快不快……唯一方法是必須推動他」。

哥帥:下季由零開始

然而哥帥仍不吝稱讚麾下：「這10個月於各項賽事每周3戰，終成為首支囊括英格蘭本土賽事三冠王，是不可思議的。」他最後仍精益求精，「人們總不喜歡勝利者，但好競爭的人永不會滿足。我們會要求更多，由下季首天開始，我們會由零開始」。

（足總盃消息）