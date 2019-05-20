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2019年5月20日星期一
大埔首奪港超與眾同樂 區內巴士巡遊 冠軍班底下季去留成疑
富力奪亞 盧卡斯洛迪古斯齊膺神射手
元朗狂數南區 郭嘉諾離隊考教練牌
傑志港會七人賽4強止步
江旻憓重返世界第一 蔡俊彥大獎賽摘銅 排名躍升
勇士反勝拓荒者總決賽在望
港隊蘇迪曼盃分組賽出師不利
港隊硬滾世界公開賽集齊金銀銅
彼絲高娃羅馬網賽封后
體壇快訊：劉慕裳世界系列賽摘銅
電視精選
曼城膺本土三冠王創英歷史 6:0大勝屈福特奪足總盃 隊長高柏尼季後返比甲
曼聯藉屈福特落敗 下季直入歐霸分組賽
皇馬煞科負貝迪斯 平改制後隊史最差
助拜仁9奪德甲前無古人 列貝利離隊回憶滿載
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【明報專訊】（請看附圖）
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大埔首奪港超與眾同樂 區內巴士巡遊 冠軍班底下季去留成疑
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