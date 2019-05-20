體壇快訊：劉慕裳世界系列賽摘銅

安玻里挫拖連奴升尾四

意甲安玻里昨主場爆冷以4：1擊敗拖連奴，兩連勝後以1分壓過和波的熱拿亞，升上尾四。拖軍則喪失爭入歐聯的機會，更有機會被拉素趕過，後者明晨迎戰博洛尼亞。另外，帕爾馬主場以0：0悶和費倫天拿，續排尾五。

PSG大勝 麥巴比法甲入32球

法甲冠軍巴黎聖日耳門（PSG）昨在主場以4：0大勝迪安，基利安麥巴比梅開二度，今季聯賽入32球。另外，里昂女子隊以4：1擊敗巴塞隆拿，實現女子歐聯4連霸。

賓菲加重奪葡超冠軍

賓菲加昨主場以4：1擊敗辛達卡拉，以兩分優勢力壓波圖，重奪失落一年的葡超冠軍。此外，澳職的FC悉尼與珀斯光輝，在總決賽戰至加時仍賽和0：0，前者終以互射12碼贏4：1，第4次捧盃。

馬昆斯法國站封王

5屆世界冠軍的西班牙名將馬昆斯，昨在世界電單車錦標賽（MotoGP）法國站，在中段雖與英國籍車手米拿互有領先，但末段拉開對手下，贏得個人今季第3個分站冠軍。迪維斯奧蘇奪亞，總成績升上第2，落後馬昆斯10分。