大埔首奪港超與眾同樂 區內巴士巡遊 冠軍班底下季去留成疑

文：余瑋

圖：鄧宗弘

大埔昨在攝氏35度高溫下主場出擊，無損2088名球迷熱情入場支持。大埔提早一輪奪冠後，賽事變成封王派對，場邊放置港超冠軍獎盃，供球迷合照。大埔大部分球員更化身「綠戰士」染綠髮，亦有球迷戴上綠色假髮，更添嘉年華氣氛。

隊長黃威停賽，大埔由獲選4及5月最有價值球員的伊高沙托尼戴上隊長臂章。盛傳來季離隊的伊高，上陣69分鐘被換出，離場前這香港足球先生大熱眼泛淚光，向觀眾揮手致意，並跟隊友及李志堅（圖）等人擁抱，似有告別之意。大埔昨終由馮慶燁、艾華度及辛祖各建一功，以3：1挫夢想，18戰獲41分完美收官。

堅sir:留隊與否視乎球會野心

高舉獎盃後，大埔安排兩架開篷巴士接載球員、家屬及球迷，在區內舉行勝利巡遊，沿途將帥高舉獎盃及喝彩，並落車走向鬧市與群眾合照，不少街坊鼓掌回應。

李志堅執教大埔3季，今季首奪港超，賽後被問到下季發展時，他稱視乎球會野心：「我留隊與否，關鍵是大埔是否想再走遠一點。現在贏了聯賽冠軍，但去到亞洲賽明顯有距離。我將與會方商討方針，以及下季如何準備亞洲賽，若雙方一致便OK。」大埔足主蔡尚圻稱會盡力挽留堅帥，「如他不幫我便不再辦了。」大埔下季將代表香港出戰亞冠外圍賽次圈。

堅家軍冀尋新挑戰 黃威欲外闖

跟隨李志堅多年的黃威、梁冠聰及陳肇鈞等球員，同樣考慮尋求新挑戰。黃威承認希望外闖，「此前多年有機會但沒成事，是想在香港有更高成就，有力贏聯賽冠軍才再出外發展。今季過後絕對想外闖，若有機會去亞洲頂級聯賽都想嘗試，我已26歲，現在不闖還等何時？」梁冠聰亦認有意離隊，「畢竟跟了堅sir這麼久，一直在舒適圈內，未來都想嘗試新挑戰。」