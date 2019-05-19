大埔煞科戰力爭勝仗謝幕 主場與球迷賀港超封王 李志堅：下季放眼亞洲賽

大埔今午在主場的煞科戰，除提早於中午開放給球迷入場，完半場前球迷可率先跟港超獎盃合照，賽後將舉行捧盃儀式，之後大埔會在區內舉行巴士巡遊，由大埔運動場外出發，途經大埔超級城及多個區內屋苑，歷時約1.5小時，晚上全隊會跟已報名的球迷參與BBQ派對狂歡。

今迎夢想FC 賽後捧盃巡遊

大埔昨早完成今季聯賽最後一課操練，主教練李志堅總結時大讚麾下努力：「尤其下半季聯賽7連勝，其間更要兼顧亞協盃戰線，最終能夠一一克服，他們值得贏取任何東西。」堅sir說，兩大鋒將伊高沙托尼及辛祖固然表現突出，但認為港超封王是全隊功勞：「伊高的表現毋庸置疑，但他上季已很突出，最終卻一個冠軍也取不到，所以我覺得今季贏得港超冠軍，肯定是全隊功勞，攻力更是我執教以來最強一季。我亦肯定，大部分球員在今季表現出其最佳一面。」

奪冠過後，李志堅說，會推動自己向下一目標進發：「經過今季，包括參與亞協盃，我學習了很多，下一步希望能夠組織一支在亞協盃有力出線的球隊。」大埔今仗預計會派出部分較少上陣的球員，如趙少維、梁星耀及唐道碧等，但李志堅明言要以勝利作結。臨近季尾，球員去留傳聞滿天飛，包括香港足球先生大熱的伊高沙托尼或將離隊他投。堅sir承認，部分球員在本月底約滿後，將不會出戰下月亞協盃餘下的兩場分組賽。

辛祖屬意留隊 陳肇鈞盼重返港足

季中加盟的辛祖稱，跟球隊簽約至明年2月，來季會以留隊優先；今季來投的中場陳肇鈞說，緊接會爭取重返港足大軍；同樣今季加盟、「堅家軍」之一的李家豪，則對獲不少上陣機會感喜出望外，笑言已預想捧盃盛况，準備跟家人分享喜悅。

文、圖：余瑋