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2019年5月19日星期日
拜仁大捷 德甲7連霸 洛賓列貝利入球主場謝幕 同稱無意掛靴
羅拔仔4奪神射手 僅次「轟炸機」梅拿
艾歷尼：離開祖雲因意見不合
基沙文無緣取勝告別馬體會
「字母哥」競逐MVP挑戰夏登
蘇炳添鑽石聯賽上海站失牌 謝文駿穿劉翔戰衣跨欄摘銀
體壇快訊：莫拉法賓奴落選巴西隊大軍
SUN周日足球直播賽事
大埔煞科戰力爭勝仗謝幕 主場與球迷賀港超封王 李志堅：下季放眼亞洲賽
3雄爭聯賽亞軍 利安高基奧雲尼冀膺神射手
東方兩小將8月赴狼隊基地受訓
傑志不敗闖七人賽盃賽8強
江旻憓世盃迪拜站回勇摘銅 進軍東奧增優勢
港隊展蘇迪曼盃征途 伍家朗掛帥誓挫中華台北隊響頭炮
主場轉戰團體賽大勝對手 港隊世界公開賽闖4強
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SUN周日足球直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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拜仁大捷 德甲7連霸 洛賓列貝利入球主場謝幕 同稱無意掛靴
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基沙文無緣取勝告別馬體會
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