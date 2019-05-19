體壇快訊：莫拉法賓奴落選巴西隊大軍

FC東京挫北海道續居榜首

「日本美斯」久保建英連續兩場入球，昨助FC東京以2：0擊退北海道札幌岡薩多，日職開季12場不敗續居榜首。神戶勝利船則在球星恩尼斯達及普多斯基缺陣下，1：4敗走橫濱水手，各項賽事8連敗。

伊巴謙箍頸罰停賽兩場

洛杉磯銀河在美職3連敗，37歲瑞典前鋒伊巴謙莫域更因上周主場以0：2不敵紐約城時，在86分鐘向對手門將桑莊臣箍頸，被賽會加罰停賽兩場，明晨迎戰科羅拉多急流，及之後作客奧蘭多城需停賽。

活士PGA錦標賽提早出局

活士昨於PGA高球錦標賽續無起色，兩回合計打出高標準5桿的145桿，第9次在大滿貫提早出局。其美國同胞、衛冕的高柏加則再破場地紀錄，36洞後打出低12桿的128桿，領先並列第2的史派夫及史葛7桿。

拿度干達羅馬賽闖男女單決賽

「泥地王」拿度（圖）昨於羅馬網球大師賽男單4強，以盤數6：3、6：4輕取希臘隊球手特薛斯柏斯，今季在擅長的紅土場首次殺入決賽。而英國隊一姐干達則以2：1掃走荷蘭隊的貝頓絲，躋身女單決賽。