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2018年12月18日星期二
曼聯負紅軍 英超碰前5不勝 28年最差開局 摩帥再傳被炒
美斯第43次戴帽 巴塞續領西甲
拿玻里絕殺續居次席
歐聯16強抽籤出爐 紅軍撼拜仁 紅魔鬥PSG
廠兵車仔歐霸32強抽上籤
港隊凱旋 黃鎮廷盼來年單打再進一步
潘啟情東瀛集訓歸 體能提升冀世青衝冠
環法冠軍湯馬士膺BBC年度體壇人物
體壇快訊：港隊業餘世界賽奪1銀2銅
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【明報專訊】（請看附圖）
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