曼聯負紅軍 英超碰前5不勝 28年最差開局 摩帥再傳被炒

利物浦前鋒沙迪奧文尼於24分鐘先開紀錄，隊友門將艾利臣比加9分鐘後卻接球甩手，被曼聯的連格扳平1：1。「紅軍」在70分鐘調入梳頓沙基利增強鋒力，他於3分鐘後右腳怒射「省」中敵軍的艾舒利楊格改變方向入網。80分鐘，沙基利起左腳又「省」中對方的艾歷拜利令皮球改變方向下得手，紅軍終以3：1勝出，亦是曼聯5季英超以來首負紅軍，落後對方19分則是歷來同期之最，而失29球已超過去季總失守28次。

紅軍奇兵沙基利後備入兩球奠勝

經歷英超第5敗的主帥摩連奴賽後續成下個被炒英超領隊大熱門，他說：「球員竭盡所能，我不感失望。利物浦快速、張力十足、富侵略性和體能佳，無論有球在腳與否，他們的時速都達200英里。曼聯一直受傷兵困擾，有些球員經常受傷。」惟他此役沒派遣中場保羅普巴落場，另一中場洛迪古斯費特更未列大軍內。

有傳媒問及有球員不願為摩帥賣力時，他不客氣地回應道：「你是說有球員不誠實？我相信他們誠實。無論領隊是誰，足球員每天、每仗和每分鐘都要獻出最佳。」對於已被第4位車路士拋離11分，他說：「己隊目標是以前6衝線，但最好是獲得第4名。我希望有新兵，但這取決於會方。」

紅軍1分反壓曼城重登榜首

曼聯名宿堅尼慨嘆道：「若你今日從月球來到這裏，會以為曼聯是中游平凡球隊。這是一支1980年代的曼聯。」另一名宿加利利維尼直斥「沒有一個曼聯中場能傳球」外，更認為摩帥勢被革職，並稱「摩連奴之上沒有人能駕馭他，季前與他簽新約是天真舉動」。沙基利則就加利尼維利曾指自己實力不足道：「告訴加利，我跟他打招呼。我的目標永遠是貢獻球隊。」利物浦賽後以1分反壓日前勝愛華頓的曼城升回榜首。