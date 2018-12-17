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2018年12月17日星期一
阿仙奴22場不敗終結 殘陣2:3負修咸頓 車路士險勝坐穩前4
未受種族歧視影響 哥帥讚史達寧處理出色
C朗入祖雲意甲第5000球 成打吡功臣
皇馬小勝 莫迪歷批C朗美斯缺席金球獎頒獎
昨日主要賽果
黃鎮廷何鈞傑總決賽男雙摘亞
泰那轟32分 率永倫超工盃封王
東方爭議球扳平 無阻大埔絕殺開齋
世界賽煞科 港隊女飛魚接力無緣決賽
前高球一姐讚陳芷澄進步快
石宇奇首挫桃田稱霸總決賽
體壇快訊﹕張敬樂梁峻榮麥迪遜賽排13
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴22場不敗終結 殘陣2:3負修咸頓 車路士險勝坐穩前4
未受種族歧視影響 哥帥讚史達寧處理出色
C朗入祖雲意甲第5000球 成打吡功臣
皇馬小勝 莫迪歷批C朗美斯缺席金球獎頒獎
昨日主要賽果
黃鎮廷何鈞傑總決賽男雙摘亞
泰那轟32分 率永倫超工盃封王
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