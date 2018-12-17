阿仙奴22場不敗終結 殘陣2:3負修咸頓 車路士險勝坐穩前4

阿仙奴後場飽受傷停問題困擾，昨仗由久休復出的哥斯尼，伙中場格列沙加扼守中路，但未達主帥艾馬利賽前預期。修咸頓多次反擊有威脅，並由前鋒丹尼艾格斯20分鐘接應傳中開紀錄。兵工廠中場米希達利恩8分鐘後，回敬頭槌扳平，但艾格斯及後再一次在兩名中堅之間插上頂入，助「聖人」半場再次領先。

哥斯尼聯賽復出 比利連傷出

米希達利恩53分鐘射門被改變方向入網，與艾格斯齊梅開二度。賓特尼奴及後救出吉田麻也頭槌，沙恩朗的補中亦被判詐糊，修咸頓終憑後備的查理阿士甸85分鐘建功，爆冷取得3個月來首場90分鐘勝仗，以及新帥哈辛許圖的首勝，暫時逃離降班區。阿仙奴自8月中以來，22場不敗走勢告終，更有翼衛比利連傷出，主帥艾馬利稱對方將要休息數周。

哥斯尼5月初阿基里斯跟腱重創，至上周四歐霸復出，昨首亮相本季英超。這法籍中堅直言，曾懷疑自己能否重返賽場：「復康過程由重新學習行路開始，怎樣上下樓梯，但我很自豪經過7個月的努力，得到成果。」曾經厭惡看法國隊捧世界盃的他，賽前稱自己回復笑容，現在開始自己的球季。

車路士在另一仗作客白禮頓，則續棄用基奧特。改任中鋒的夏薩特，先助攻柏度洛迪古斯送入空門，再接應韋利安直線單刀破門。半場領先兩球的「藍戰士」，66分鐘被白禮頓「破蛋」，終只險勝2：1。此外，車路士持續受球迷種族歧視對手一事困擾，最新指在歐霸作客匈牙利時，疑是車路士球迷在街頭展示印有納粹符號的旗幟，但未能證實旗幟有否被帶入球場，車仔或能避過歐洲足協制裁。

熱刺迪亞因病無緣打吡

「倫敦雙雄」車路士及阿仙奴，分別落後同市的熱刺兩分及5分。後者昨絕殺般尼，領隊普捷天奴取執教球隊100勝。惟防守中場艾歷迪亞因闌尾炎施手術，要休養數周，缺陣周四對兵工廠的北倫敦打吡。

（英超消息）