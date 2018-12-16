不一樣的劉慕裳 笑對辛酸 道場兇猛爭勝 場外樂天迎奧運

兩面超級聯賽銅牌，為港將劉慕裳（Grace）揭幕一年序幕，氣勢如虹卻遭冷水澆頭。今年3月，香港空手道總會被批行政不當，遭港協暨奧委會無限期凍結會籍。憶起當時，Grace嘆道：「年初比賽順利，幾乎站站有牌落袋，沒想到遇上總會風波，當時擔心得在宿舍喊，害怕會影響亞運出戰資格，加上年底世界賽，又是奧運積分重要一戰。」不安感縈繞，還得面對擂台上外敵，樂天的她選擇抬頭應戰，好不容易集中在訓練上，8月亞運前夕，專項教練又約滿離隊。

掃走總會風波陰霾 兩創港歷史

風波中迎來重要一仗，Grace沉着氣出征雅加達，場上一貫兇狠，步下擂台得知掛銅，終於放鬆展示笑容。繼而11月在西班牙上演的世界賽，她又摘下銅牌，成為香港空手道隊第一人。淚水由苦澀變甘甜，她笑言今年猶如坐過山車：「上屆世界賽無緣復活賽，我坐在場邊哭個不停，這次奪牌我只哭了10秒，就被召去領獎了。亞運過後，客席教練離開港隊，自己又要獨自上場，當中經歷太多，可以做的，就是不斷提醒自己，平靜打好每一場。」

兒時學彈琴、跳芭蕾舞，11歲改穿道袍變身打女，Grace在前年大學畢業後，投身全職運動員行列。身高僅1.52米的她，既攀上世界第3之位，還為細小身軀，練就強大心臟。這一年的高山低谷，在她眼中早成過去，面前是夢寐以求的奧運舞台。2020年東京奧運，首次加入空手道作競賽項目，Grace在大戰前的唯一一次世界賽，以銅牌賺得寶貴的奧運積分，但她未敢怠慢：「2020年看似很快，仔細想又很漫長，因為當中還有很多比賽，要打入奧運排名前4，才可免卻跌入資格賽，所以未來兩年，依然要盡力迎接每一站。」

盼向世界展示速度與爆發力

空手道來年改制，個人形不再由場邊裁判揮旗定勝負，而是讓裁判按套路的技術及體能，以分數高低決出獎牌。16年經驗推倒重來，27歲的Grace卻是滿懷期待：「空手道是一項很特別的運動，可以擁有自己的特色、自己創造。明年是人生重要一年，我視之為出戰奧運的最後機會，很想給外界驚喜，展示爆發力與速度，讓他們看到一個反差極大的『劉慕裳』。」

文：鄭嘉慧

圖：鍾林枝