Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報視頻
明報健康網
訂戶專享
訂閱明報
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
改革開放40年
偵查報道
圖片看世界
體育
2018年12月16日星期日
紅軍當銳 綠葉扶持迎雙紅會 「埃及文明」未嘗降魔 雲迪積克韋拿杜姆助破「摩氏大巴」
曼聯名宿訪港 維迪嘆頻換位礙普巴發揮
「主耶穌」起孖破入球荒 曼城重登榜首
球迷再涉種族歧視 車路士將帥齊譴責
沙拿蟬聯最佳非洲足球員
拜仁4球大捷升第3
鹿島鹿角闖世冠盃4強撼皇馬
足壇快遞：AC違財政條例被扣起歐霸獎金
SUN周日足球直播
不一樣的劉慕裳 笑對辛酸 道場兇猛爭勝 場外樂天迎奧運
兄長感染棄文從武 雙雙包辦全國賽金牌
入圍首屆世沙運 期待美國展身手
乒聯混雙總決賽奪金 黃鎮廷杜凱琹創港歷史
傑志小將領銜 菁英盃求開齋
港女接力隊短池世界賽刷新紀錄
體壇快訊：李海恩英國站爭先賽出局
下一篇
上一篇
SUN周日足球直播
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
紅軍當銳 綠葉扶持迎雙紅會 「埃及文明」未嘗降魔 雲迪積克韋拿杜姆助破「摩氏大巴」
曼聯名宿訪港 維迪嘆頻換位礙普巴發揮
「主耶穌」起孖破入球荒 曼城重登榜首
球迷再涉種族歧視 車路士將帥齊譴責
沙拿蟬聯最佳非洲足球員
拜仁4球大捷升第3
鹿島鹿角闖世冠盃4強撼皇馬
足壇快遞：AC違財政條例被扣起歐霸獎金
SUN周日足球直播
不一樣的劉慕裳 笑對辛酸 道場兇猛爭勝 場外樂天迎奧運
兄長感染棄文從武 雙雙包辦全國賽金牌
入圍首屆世沙運 期待美國展身手
乒聯混雙總決賽奪金 黃鎮廷杜凱琹創港歷史
傑志小將領銜 菁英盃求開齋
港女接力隊短池世界賽刷新紀錄
體壇快訊：李海恩英國站爭先賽出局
紅軍當銳 綠葉扶持迎雙紅會 「埃及文明」未嘗降魔 雲迪積克韋拿杜姆助破「摩氏大巴」
曼聯名宿訪港 維迪嘆頻換位礙普巴發揮
「主耶穌」起孖破入球荒 曼城重登榜首
球迷再涉種族歧視 車路士將帥齊譴責
沙拿蟬聯最佳非洲足球員
拜仁4球大捷升第3
鹿島鹿角闖世冠盃4強撼皇馬
足壇快遞：AC違財政條例被扣起歐霸獎金
不一樣的劉慕裳 笑對辛酸 道場兇猛爭勝 場外樂天迎奧運
兄長感染棄文從武 雙雙包辦全國賽金牌
入圍首屆世沙運 期待美國展身手
乒聯混雙總決賽奪金 黃鎮廷杜凱琹創港歷史
傑志小將領銜 菁英盃求開齋
港女接力隊短池世界賽刷新紀錄
體壇快訊：李海恩英國站爭先賽出局
prev
next