紅軍當銳 綠葉扶持迎雙紅會 「埃及文明」未嘗降魔 雲迪積克韋拿杜姆助破「摩氏大巴」

利物浦vs.曼聯 now621台 明晨00：00直播

雲迪積克籲提防曼聯前線

要說今季的利物浦，似乎不再「有前無後」。由人氣旺盛的新鋼門艾利臣比加，聯同華基爾雲迪積克率領的防線，猶如銅牆鐵壁，今季英超已10場不失，兼創下僅失6球的驕人數據。然而今仗最大敵人或是傷兵，祖爾麥迪比、祖高美斯、阿歷山大阿諾特皆受傷，料由洛夫雲及占士米拿填補中堅及右閘空缺。難怪雲迪積克賽前亦提醒隊友勿輕敵：「利物浦不會害怕任何球隊，但我們必須謹慎應對，他們前場有很多出色球員。」

由穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼及羅拔圖法明奴組成的「埃及文明」，鋒線火力固然驚人，但3人先後加盟利物浦以來，聯賽合共面對曼聯共855分鐘，卻從未攻破「紅魔」大門。如此一來紅軍或需靠奇兵制勝，例如韋拿杜姆，此子今季力壓新加盟的拿比基達及法賓奴泰華利斯，站穩正選，在上半季聯賽上陣15場入1球，歐聯6場分組賽亦有上陣。這28歲荷蘭中場亦指，不會因聯賽不敗而鬆懈：「領隊高普是腳踏實地的人，我們會嘗試像對拿玻里般踢出高水準。曼聯是上季英超亞軍，今季成績並不代表他們是差勁的球隊，今仗一定是硬仗。」

摩帥近10年作客晏菲路不敗

利物浦雖被昨仗奏凱的曼城重奪榜首，但依然是目前英超唯一不敗之師，跟曼聯分差多達16分。曼聯過去兩季作客晏菲路，均因「泊大巴」悶和0：0而被捱轟，但領隊摩連奴自2007年以來，由執教車路士到曼聯，均未曾在晏菲路敗陣而回，摩帥亦明言球隊過去兩仗聯賽，對阿仙奴及富咸均表現積極，今仗會嘗試爭勝：「我希望這份雄心壯志及信心，能激發球隊眾志成城爭勝。」摩帥在上周中歐聯分組賽後亦落實，該仗後備入替的拉舒福特、連格及艾舒利楊格將正選登場，而未有上陣的門將迪基亞、中場尼曼查馬迪、安達靴里拉，均養精蓄銳備戰今仗，保羅普巴料續退居後備。