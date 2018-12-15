告別傷患 鄭展龍迎成長里程碑 亞冠一戰成名 珍惜最後U23亞洲盃

文：余瑋、林欣澤

圖：馮凱鍵

鄭展龍今年3月在亞冠分組賽對柏雷素爾攻入絕殺球，為傑志取亞冠首勝兼首個入球，這個「絕殺3分波」獲眾多香港球迷支持，最終在逾130萬網上投票中，以53%得票率獲今年亞冠最佳入球。龍仔承認這是他球員生涯的里程碑：「這個入球對我球員生涯意義重大，有助將來尋求外流發展，亦很難得我以左腳射入。當然都要多謝球迷落力投票，我會繼續努力。」

調節操練免「傷追人」

上半年是鄭展龍的豐收期，隨傑志蟬聯「三冠王」兼當選港超最佳青年球員，惟下半年對龍仔是一大挑戰。今季龍仔各賽事僅上陣4場入1球，5個月內受傷3次：「本來朱sir（主教練朱志光）今季想給我更多機會上陣，奈何上半季已3次受傷，第1次在亞運拉傷右邊鼠蹊，之後10月初港超對元朗，傷及左膝內側韌帶，上月中操練再拉傷右大腿肌肉。」龍仔兩年前十字韌帶曾重創，缺席整個2016/17年球季，如今再做「傷追人」，龍仔認為或催谷自己太多所致：「今季操練在鍛煉體能或跑動上，都比以前勤力得多，或有時『谷』得太勁，便拉傷了肌肉，下半季會調節一下。」

自言無壓力是優點

由沉默寡言，經過一年連番接受傳媒訪問，如今龍仔在鏡頭前對答從容，自讚無壓力就是其優點：「我心理質素較好，很多時其他人都覺得我對事情無所謂，其實純粹是我不會給自己太大壓力。受傷當然不開心，但沒辦法，唯有當休息。」龍仔明午菁英盃分組賽對凱景或正選，下月初才滿21歲的他已覺悟要做球場上的大人：「隊友都很信任我，已經當我是大人，覺得我在踢足球方面有能力獨立。」

展望2019年，龍仔許下每個球員的願望──遠離傷患，並已將目光放在亞冠外圍賽及U23亞洲盃外圍賽。傑志明年2月在亞冠外次圈作客馬來西亞霹靂，若晉級附加賽將重遇韓職蔚山現代，他明言傑志累積亞冠經驗後，會嘗試爭取再晉分組賽；同時龍仔剛列入明年初省港盃初選名單，有機會連續兩屆出戰，他盼藉此提升狀態，劍指3月U23亞洲盃外圍賽：「對我來說U23賽事更重要，今次是我最後一年參加U23的大型賽事，想珍惜機會，之後才想大港腳吧。」

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