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2018年12月15日星期六
曼城本季首敗 與拜仁並駕齊驅 里昂阿積士歐聯大驚喜
曼城誓取拖肥重登榜首 剋星卡尼領熱刺攻般尼
阿仙奴小勝 平前帥格拉咸連續22場不敗
AC格流齊敗走出局
C朗首踢打吡 冀領祖雲勝拖軍
皇馬迎升班馬 巴利缺操料避戰
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傑志中心或未趕及亞冠前鋪草皮
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體壇快訊：張敬樂粱峻榮英國戰麥迪遜賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城本季首敗 與拜仁並駕齊驅 里昂阿積士歐聯大驚喜
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