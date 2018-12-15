曼城本季首敗 與拜仁並駕齊驅 里昂阿積士歐聯大驚喜

法甲球會於歐聯久未揚威，在國內獨尊的巴黎聖日耳門逐鹿歐洲從沒接近過，於聯賽僅屬陪襯的里昂卻可於今屆歐聯首戰自曼市凱旋，由是更顯出乎意料。無疑該役能挫曼城，得助於不少偶然，包括哥迪奧拿剛好停賽，惟要擊敗藍月，永遠是說的總比做的易。况且就算次循環哥帥親自督師，結果也是幾乎遭里昂雙殺，最終只能驚險逼和而回；而從這兩仗中，亦看到里昂的戰術彈性，以及個人能力不乏一線好手。

里昂費基亞尼當比利顯身價

首循環里昂因應作客，採取防反策略，4-4-1-1大巴陣固然組織緊密和有紀律，睇準機會在中線前後壓迫也具效率，中場後上支援反擊的速度更是羨煞摩連奴；10號位的「里昂美斯」費基亞除了勤於防守，也持續地、聰明地於偏左位置串連，強勁身體對抗力確保控球權不易被搶回。右側主要為尼當比利與紅魔棄將迪比的配合，其中在首循環較專注保護防線的尼當比利，次循環隨着戰術較進取而全面解放box-to-box能力，兼備技術、身形、爆發力、後上時機掌握、傳球視野及準繩，有條件進階為強化版尼高路簡迪，難怪盛傳曼聯明夏擬以9000萬至1億歐元搶購了。

誠然，里昂要踢到最後一輪的最後階段，才驚險保住次名晉身淘汰賽，但有趣的是，他們贏曼城後連和5場，乃屈指可數的不敗隊伍之一。不好的一面為經常不懂如何保持領先優勢，好的一面卻是每逢落後都韌力十足收復失地，充滿爆冷潛質。同樣的描述，亦適用於阿積士身上，也即是另一支驚喜球隊，以柏高對荷蘭全能足球的情意結就更要加分。

很難想像，阿積士前季歐霸決賽被曼聯打到毫無還手之力，上屆歐聯亦早在外圍賽出局，今年卻可提早壓倒賓菲加，與拜仁慕尼黑並駕齊驅，周中跟拜仁爭首名的「例行公事」更堪稱經典，正好同步和國家隊復蘇。阿積士最出色在於後防，兩閘馬拉沙奧與達利亞費高助攻效率奇高，中堅馬菲斯迪歷特復現傳統的引球啟動進攻，法蘭基迪莊亦習慣游走於中堅和防中之間，自紅魔回巢的戴利白蘭特則為一眾生牯仔提供必需經驗和戰術智慧。

阿積士兩閘效率奇高

其實編輯交代柏高挑選驚喜及失望球隊，只是今屆都是熱門當道，大牌出局全因身處死亡之組。要數失望之選，勉強算是莫斯科火車頭與中央陸軍。以為俄超代表乘着國家隊在世界盃的氣勢，多少可重現往日機動力和高效防反、在極地主場冰封強敵，無奈實情為兩路大軍無甚競爭力，係得中央陸軍無厘頭在可一不可再的處境中雙殺皇家馬德里。咁計法，會唔會皇馬先係最失望？

■蘇柏高球評：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。