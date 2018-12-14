體壇快訊：傅家俊蘇格蘭賽64強止步

永倫最佳次名闖超級工商盃4強

「黃金戰隊」永倫昨於超級工商盃國際籃球邀請賽，憑射手梁民熊取下全場最高的30分，以104：59大炒馬來西亞，小組1勝1負獲最佳次名，驚險躋身4強。滿貫則以63：78敗予廣西威壯，兩連敗後無緣出線。

桃田賢斗羽聯總決賽提前出線

世界「一哥」、日本的桃田賢斗，昨於世界羽聯巡迴賽總決賽男單分組賽，輕取泰國球手累積兩連勝，提早出線。而世界排名第2的中國球手石宇奇，亦擊敗印尼球手錄得連勝，在A組鎖定出線資格。

祖爾麥迪比斷鎖骨唞6周

利物浦前天於歐聯C組，以1：0險勝拿玻里，殺入16強，但該仗受傷的中堅祖爾麥迪比，昨證實鎖骨受傷，需休養最少6周，無緣下周一鬥曼聯，令紅軍在大戰前防線添隱憂。

謝利美林比3分球助黃蜂絕殺

黃蜂昨NBA常規賽憑後衛謝利美林比，在最後0.3秒射入3分球，主場以108：107絕殺活塞。另外，太陽小前鋒禾倫日前疑罵球證，昨被賽會罰款1.5萬美元（約11.7萬港元）。