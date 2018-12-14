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2018年12月14日星期五
征西敗陣次名出線 紅魔歐聯16強路難行 曼市雙雄命運迥異 藍月反勝首名晉級
梅拿起飛腳被逐 16強首回合停賽
皇馬主場大敗 巴利足踝受傷
里昂登16強尾班車
歐聯分組賽昨日賽果
歐聯各組出線球隊及16強資料
14歲魔兵破歐青聯上陣紀錄
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體壇快訊：傅家俊蘇格蘭賽64強止步
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里昂登16強尾班車
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【明報專訊】里昂昨於F組最後一輪作客薩克達，雖半場落後1球，但換邊後憑費基亞（右）於65分鐘建功，兩軍終以1：1賽和。里昂賽後得8分，以兩分之差力壓對手，取得歐聯16強的最後一席。
（路透社）
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