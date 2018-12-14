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里昂登16強尾班車

【明報專訊】里昂昨於F組最後一輪作客薩克達，雖半場落後1球，但換邊後憑費基亞（右）於65分鐘建功，兩軍終以1：1賽和。里昂賽後得8分，以兩分之差力壓對手，取得歐聯16強的最後一席。

（路透社）

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