征西敗陣次名出線 紅魔歐聯16強路難行 曼市雙雄命運迥異 藍月反勝首名晉級

曼聯與祖雲達斯賽前已在H組篤定出線，最後一輪分組賽只是排名之爭，加上下周一有英超「雙紅會」作客大戰利物浦，「紅魔」昨仗作客華倫西亞僅半力出擊，收起迪基亞及尼曼查馬迪。保羅普巴則復任正選，聯同盧卡古及倒戈的桑馬達和安達斯彭利拿攻堅，但曼聯被主隊的卡路士蘇拿先開紀錄，換邊後再因菲爾鍾斯擺烏龍而落後兩球。後備入替的拉舒福特（圖1左）雖在完場前「破蛋」，但為時已晚，紅魔負1：2，未能把握祖雲達斯作客以1：2負年青人的良機，錯失首名資格。

紅魔聖誕加操盼擺脫頹勢

賽後摩連奴強調，球隊在歐聯分組賽出線已是「完成任務」：「當然我不認為球隊在分組賽表現很好，但考慮到我們所面對的困難及傷兵，在一個難度極高的小組中，獲得第2名已算是成功。」摩帥又認為，首、次名出線對抽籤結果分別不大：「有些出色球隊以次名晉級，可能是一些小組首名球隊不願遇到的對手。」曼聯今季成績低迷，據報摩連奴決定聖誕節如常操練，晚上需酒店集宿，備戰翌日對哈特斯菲爾德的聯賽，意味眾將無法與家人共度佳節。

利萊辛尼梅開二度助曼城奠勝

另邊廂，曼城在F組憑利萊辛尼梅開二度，主場2：1反勝賀芬咸。奠勝一球由昨獲選英超11月最佳球員的史達寧，妙傳予該德國快馬建功。24歲的史達寧今季已在聯賽入8球兼6次助攻，狀態大勇，此獎亦一掃他早前作客車路士，被球迷種族歧視辱罵的不快。

歐聯分組賽結束，4支英超球隊悉數躋身16強，但只有曼城首名出線，曼聯、利物浦和熱刺都僅以次名晉級，隨時遇上巴塞隆拿、皇家馬德里及巴黎聖日耳門等勁旅。16強將於下周一香港時間晚上7時抽籤。