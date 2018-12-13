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2018年12月13日星期四
沙拿奠勝 紅軍闖16強 「救星」艾利臣末段救拿玻里險球
熱刺逼和巴塞晉級 國米主場慘和出局
歐聯昨日賽果及積分榜
韋特掌東京綠茵帥印 目標領軍返日職
AC殘陣征奧軍 格流訪迅速背水一戰
日本亞洲盃去舊迎新 世盃腳餘9將
施華唞數周 曼城剩15將可用
體壇快訊﹕黃鎮廷總決賽今撼許昕
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【明報專訊】（請看附圖）
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