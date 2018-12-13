體壇快訊﹕黃鎮廷總決賽今撼許昕

港隊世界賽獲接力最佳名次

港將何南慧、歐鎧淳、陳健樂及施幸余在短池游泳世界賽女子4×100自由泳決賽游出3分40秒25，僅比香港紀錄慢0.07秒得第7，是港隊接力賽最佳名次。美國則連破女子4×50米混合泳及男女混合4×50自由泳接力世績。

桃田總決賽旗開得勝

「一哥」桃田賢斗以21：18、21：6挫印度球手華馬，在世界羽毛球巡迴賽總決賽分組賽旗開得勝。另一組東道主的中國的石宇奇則反勝港羽賽冠軍孫完虎。女單戴資穎及奧原希望均直落兩盤贏波。

馬刺普帥總勝仗升第4

馬刺（圖白衫）昨NBA常規賽主場以111：86擊敗太陽，亦令教練普波域治執教生涯勝場達1211場，超越名帥萊利升上史上第4。同日東岸「一哥」速龍作客以123：99大勝快艇返勝軌。而火箭則主場以111：104挫拓荒者。

南華工商盃挫永倫晉4強

超級工商盃國際籃球邀請賽昨續於灣仔新伊館上演，宿敵南華及永倫合演「紅黃大戰」，前者憑蔡再懃獨取26分以90：80取勝，其間南華主力羅意庭眼角流血，但無礙球隊兩連勝出線4強。