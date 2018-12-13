沙拿奠勝 紅軍闖16強 「救星」艾利臣末段救拿玻里險球

穆罕默德沙拿於34分鐘右路擺脫兩敵衛後，在極窄位射破對方門將奧斯賓拿的「大細龍門」，其後利物浦續控制戰局，卻在補時差點功虧一簣，後備上陣的拿玻里鋒將米利克近射被「紅軍」門將艾利臣比加擋出，終令賽前排第1的客軍飲恨。由於兩軍分組賽主場同以1：0勝對方，所以總入球多兩球的紅軍得以次名出線。

守將阿諾特麥迪比掛彩

紅軍領隊高普賽後說：「嘩！這場比賽就是精彩。我仍充滿腎上腺素，充滿喜悅的感覺。眾將都全力以赴。我不知道有否一個領隊能像我般自豪。」對於沙拿的入球，高普稱「這入球真精彩，難以置信的。不過己隊本可入更多」。至於艾利臣末段的力挽狂瀾，高普更加興奮：「我無法以言語形容那記撲救，那是今晚的救星。他不止救過一次，還冷靜地做了許多工作。若我早知艾利臣這樣出色，我會以雙倍價錢收購他。」艾利臣今夏以6680萬鎊（6.55億港元）轉會費由羅馬加盟紅軍。

未能把握最後機會的拿玻里米利克卻說：「忘記那最後機會？一晚已足夠，因為下場意甲作客卡利亞里很快便舉行，我們必須集中精神。錯過了入球令我遺憾，對不起。」教練安察洛堤坦言無憾和欠運，卻指紅軍的華基爾雲迪積克上半場以「收山腳」對付梅頓斯應領紅牌，而該荷蘭中堅亦因再領黃而無緣16強首回合。另外，紅軍昨仗先有阿歷山大阿諾特在末段因碰撞後傷出，祖爾麥迪比則懷疑觸傷肩膀，連同需養傷9個月的祖高美斯，勢使紅軍出現後衛荒。

尼馬麥巴比建功 PSG奪首名

同組的巴黎聖日耳門（PSG）則藉卡雲尼、尼馬、馬昆奴斯哥利亞及基利安麥巴比先後建功，作客以4：1大勝包尾的貝爾格萊德紅星，賽後多紅軍兩分下以首名出線。

（歐聯消息）