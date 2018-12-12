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2018年12月12日星期三
韋特突辭任港足主帥 日本執教 履新僅3月 料聘新帥需時數月
眾港腳驚訝 黃洋嘆未能攜手戰東亞錦
轉戰東瀛疑為家人 或投東京綠茵
加利韋特執教港足時序
普巴正選征華倫 曼聯「半力」爭首名
種族歧視史達寧 車仔4球迷禁入場
拜仁阿積士爭做E組「一哥」
港網榮膺WTA年度最佳國際賽
愛華頓逼和屈福特 英超排第7
體壇快訊：傅家俊蘇格蘭賽險勝
電視精選
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加利韋特執教港足時序
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【明報專訊】（請看附圖）
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韋特突辭任港足主帥 日本執教 履新僅3月 料聘新帥需時數月
眾港腳驚訝 黃洋嘆未能攜手戰東亞錦
轉戰東瀛疑為家人 或投東京綠茵
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