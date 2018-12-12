韋特突辭任港足主帥 日本執教 履新僅3月 料聘新帥需時數月

文：林欣澤、余瑋

韋特今年9月中接過懸空近9個月的港足帥位，上任後兩個月即率領港足在台北舉行的東亞錦標賽外圍賽次圈，以2勝1和及較佳得失球差，力壓朝鮮晉身明年12月的東亞錦決賽周。而他任內帶領港足出戰5場賽事，取得2勝2和1負的成績。

梁孔德強調韋特離任與人事無關

足總主席梁孔德透露，前晚才收到韋特的請辭通知，對其決定大感可惜：「他執教港隊很好，激發出球員的鬥志，亦令教練團的本地教練受益。」他亦強調，韋特離任只是收到好的聘約，與人事無關。據悉由於韋特在試用期內離任，新球會毋須向足總賠償。在韋特離任後，足總行政總裁、主教練及技術總監3個職位均告懸空。

就招聘新帥，梁孔德指將盡快安排，惟預計最快也至少需時3個月，意味或需由暫代教練領軍明年3月的友賽。他亦承認覓帥有一定難度，皆因政府撥款的「5年策略計劃」於2020年屆滿，換言之新帥只有1年合約。足總副主席貝鈞奇則認為，韋特突然請辭的做法並不理想，事前應向職球員溝通。

貝鈞奇稱事前應溝通 郭嘉諾：人望高處

港足助教郭嘉諾對韋特離任感愕然：「昨（前）日先和他開會討論省港盃事宜，沒想過翌日就收到這消息，但教練人望高處是理解的。」他指對港足短期賽事影響不大，因教練團已商討很多來年計劃，但承認擔心新帥招聘需時，並指：「不希望此事令外間覺得香港足球好兒戲，很快又有變動，希望香港球迷不要因而覺得香港足球無希望。」

韋特在亞洲各地任教6年半，包括關島、中甲球隊上海申鑫及中華台北等，其中帶領中華台北取主場7連勝，在去年亞洲盃外圍賽反勝巴林後，賽後被傳媒封為「魔法教練」。

過去香港足總亦有外籍高層或教練上任不足一年已請辭。如2011年麥國棟成為足總首名行政總裁，惟半年內已離任；2012年澳洲教練摩力克任港足主帥，在上任10個月後請辭，其後由韓國教練金判坤接手，執教至去年底。