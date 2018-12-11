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2018年12月11日星期二
紅軍迎拿玻里背城借一 沙拿回勇 肥安盼對方精疲力竭
熱刺征巴塞 普帥信9年前奇蹟再現
C朗冀美斯赴意甲再鬥一番
河床四度封王 群星班拿貝觀戰
巴利破3個月入球荒 皇馬險勝返前4
奧蘇利雲7奪全英賽 生涯擁19座大滿貫
狼隊絕殺10人紐卡素凱旋
歐洲主要賽果
體壇快訊﹕港足港聯年初四再踢賀歲盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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