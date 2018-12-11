紅軍迎拿玻里背城借一 沙拿回勇 肥安盼對方精疲力竭

利物浦vs.拿玻里 - 開電視77台、有線602/662台、now634台 明晨04：00直播

利物浦上場歐聯敗走巴黎聖日耳門（PSG）導致在C組跌落第3，分別以3分和兩分落後「一哥」拿玻里及次席PSG，由於PSG將作客已出局的包尾球隊貝爾格萊德紅星，勝算頗高，故此利物浦求人不如求己，誓爭取以1：0擊敗拿玻里，又或取得淨贏兩球或以上的比數，例如3：1或者4：2等，便可躋身16強，繼續爭取自2005年以來首次稱雄歐洲，而他們近兩季歐聯主場錄得7勝2和（見右表）亦具說服力。

沙拿奧巴美揚並列英超神射手

利物浦目前以1分壓曼城升上英超榜首，他們已將歐聯出線希望押注在穆罕默德沙拿身上。他上周六作客大勝般尼茅夫4：0中獨取3球，也是他今季英超首次大演帽子戲法，領隊高普尤其欣賞沙拿下半場射入的兩球：「實在精彩。我不知道當今球壇有多少球員能取得這類入球。」隊友後衛安德魯羅拔臣亦說：「沙拿已回復最佳狀態，他今季一直表現很好。」事實是沙拿該仗賽前1場歐聯和兩場英超「食白果」，賽後聯賽入球卻急增至10個，與阿仙奴鋒將奧巴美揚並列射手榜首位，連同歐聯兩度建功的話，沙拿今季迄今已入12球。

祖高美斯續約至2024年

今夏成為拿玻里教頭的安察洛堤方面，他雖為上場歐聯主場打敗紅星及榮升榜首而自豪，卻恐怕明晨被沙拿弄得由高處墮下，這意大利名帥說：「希望沙拿入完3球後精疲力竭。」2009至11年執教車路士的「肥安」續說：「我曾協助車路士奪得英超冠軍。在晏菲路球場有美好回憶。那是一個無與倫比的球場，能在那裏比賽是榮幸。」利物浦過去與拿玻里在歐聯交手3次，勝和負各一，該勝仗於2010年主場取得，他們藉謝拉特包辦3球，以3：1勝出。此外，需養傷9個月的守將祖高美斯昨與利物浦簽長約至2024年。

（歐聯消息）