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2018年12月10日星期一
曼城英超首敗失榜首 吞車仔兩蛋 利物浦領導群雄
孫興慜領熱刺輕取李城 刷新最佳開季
廠兵3將插水領黃 艾帥稱不欲麾下使詐
罰球梅開二度助巴塞贏打吡 美斯破天荒連續13季入雙位數
女子世盃分組出爐 中日韓分遇歐美勁敵
阿特蘭大聯奪美職總冠軍
凱景悶和元朗取港超首分
韋迪生涯千場 領熱火大勝快艇
體壇快訊：紅鑽奪日皇盃兼取亞冠資格
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【明報專訊】（請看附圖）
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