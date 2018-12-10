曼城英超首敗失榜首 吞車仔兩蛋 利物浦領導群雄

車路士此役棄用中鋒艾華路莫拉達，改由翼鋒夏薩特踢9號位，卻成為製造兩入球的間接功臣。他先於44分鐘左路橫傳後上中場尼高路簡迪第一時間撞射破網，後在78分鐘開角球予守將大衛雷斯頭槌攻門中楣底彈入，令車路士近3季英超得以第三度打敗由哥迪奧拿領軍的曼城。事實是今次是哥帥執教3季以來第9場聯賽敗仗（見表），賽後16戰得41分，少前晚作客以4：0大勝般尼茅夫的利物浦1分，跌落次席。

哥帥：非為不敗 只為冠軍而戰

哥帥沒為首敗氣餒，他說：「落敗是比賽一部分。每個人都想打敗曼城。己隊非為戰無不勝及不敗，只為成為冠軍。我們會冷靜向前，網球、籃球和高爾夫球亦無長勝軍，人們這樣說只為銷售一種錯覺。」他又滿意麾下表現，因「我們製造入球機會，上半場是難以置信的好，精彩的，我無憾，我們來這裏展示了爭勝之心」。對於車路士昨仗表現的評價則是「擁有好球員的好球隊。至44分鐘獲得1個入球機會便得手，有時這是會發生的」。

車路士領隊沙利則說：「我們勝出，但對方是目前歐洲最佳球隊。己隊開賽25分鐘內沒有失球是有點幸運。我軍上半場結束前1分鐘和下半場首20分鐘踢得非常好。我為能勝曼城而非常高興，能打敗哥迪奧拿並非易事。現在要做的是持續今次的動力，在其他比賽展現這份堅毅及侵略性。」

至於莫拉達缺陣的問題，沙利說：「這很清楚了，由夏薩特踢前鋒，這是首次的，如果變陣，會用基奧特。後備席上有兩個前鋒是沒用的，我寧願有更多中場可用。」

史達寧疑遭車仔球迷種族歧視

另外，昨仗取代阿古路掛帥的曼城球星史達寧，在一次拾球後擲出界外球期間，被數名疑是車路士球迷異口同聲以種族歧視語句喝罵侮辱，據報倫敦警方已介入調查。