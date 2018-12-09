痙攣跑手寫不老傳說 40歲迎第二春 亞殘運摘銀 新技術迎殘奧

田徑場上，港隊一行十數人，在一片歡笑聲中訓練，當中笑得最燦爛的，是40歲痙攣跑手余春麗。今年10月，她於雅加達亞殘運，跑出16.28秒力壓千禧後，與韓國同齡老對手各奪銀牌及金牌。頒獎台上，這對孖寶鬼馬合照，背後卻是21年咬緊牙關地付出。童年的春麗愛跑愛跳，卻在一次意外燒傷右腿，被迫切除部分肌肉，5歲時更因一場高燒，從此與痙攣身軀共處。不幸的人生，卻藏不了她的跑步天賦。1997年，她首次披上港隊戰衣，3年後出征悉尼殘奧連奪3銅，2006年跑出個人最佳的15.51秒，卻在2012年倫敦殘奧後狠心離開。當初選擇放棄，春麗確實沒有想過，會迎來6年後的第二春：「之前突破不到，覺得悶了，就不想再跑。3年後重新再來，技術全部都要改，但只想繼續堅持自己喜歡的事，沒想到真的換來回報。」

征戰21載 悉尼殘奧奪3銅

40歲高齡復出，跑贏摘銅的千禧後中國跑手，看過春麗練習一課，大概了解箇中原因。從熱身、跨欄到練跑，她那不靈活的身軀，靠着日復日苦練，做出熟練又利落的動作，儘管臉上還是帶點辛苦的神色，但完成每組動作，總是滿足地笑起來。既要對抗身體限制，還有年齡帶來體能考驗，樂觀的春麗依舊豁達：「以前跑步是職業，覺得比賽好重要，現在比賽是興趣，享受刺激感，反而跑得輕鬆起來。」同齡跑手寥寥可數，春麗卻不想停步，從印尼回港後只休息了數天，又繼續每周訓練4個晚上，平日愛看日劇的她笑言，已下定決心爭取成為殘奧「五朝元老」：「我從沒去過東京，然而地理位置有優勢，這個地方太吸引我。現在先要準備明年5月的熱身賽，再於世界賽爭取達標取得入場券。」

推倒舊思維 重新出發衝最快時間

逆齡追夢，春麗預言困難重重，尤其去年倫敦世界賽，備戰期間拉傷大腿後，總難追回以往的時間。不過，這次再向殘奧進發，春麗視之為最後探戈，決心也自然比過去21年，堅定得多。即使技術推倒重來，她也毋懼年齡力阻進步空間，還許諾要跑出歷來最佳：「這年紀想追回速度，突破個人最快時間，需要很多力量和很大決心，我常說一句話，要有衝擊自己心態的動力，再辛苦都要堅持，就能做到以前做不到的。」

文：鄭嘉慧、林欣澤

圖：鄧宗弘