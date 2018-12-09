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2018年12月9日星期日
托拉拿奠勝 阿仙奴險勝哈軍 曼聯4：1破富咸升第6 5場英超首贏
沙拿今季首戴帽 紅軍向「般茅」派4蛋
4財團有意收購 紐卡素料年底前賣盤
聖人新帥地標 負卡城兩連敗
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聖人新帥地標 負卡城兩連敗
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【明報專訊】由奧地利新帥夏辛侯爾領軍的修咸頓，作客卡迪夫城（藍衫）未能打響頭炮。後者憑後衛卡林柏達臣下半場破網，以1球小勝對手，取得近3仗的第2勝；「聖人」兩連敗後位列第19位。
（綜合外電）
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