托拉拿奠勝 阿仙奴險勝哈軍 曼聯4：1破富咸升第6 5場英超首贏

賽前被揭發季前開派對吸笑氣的阿仙奴，此役由奧巴美揚及拿卡錫迪掛帥，但整支球隊上半場表現未達水準，5次射門僅1次「中框」，並有中場格列沙加、後衛梅斯達菲、列治史迪拿及柏柏斯達夫普路斯領黃，領隊艾馬利下半場以米希達利恩及伊禾比入替列治史迪拿與拿卡錫迪，冀加強攻力，卻在66分鐘有梅斯達菲傷出，由蒙利爾入替。直至83分鐘，阿仙奴的盧卡斯托拉拿門前無人看管下，接應奧巴美揚的右路傳中高波「車身」射入，鎖定1：0勝局。至於上場英超打和曼聯時上半場已傷出的阿仙奴球員洛賀丁證實左膝十字韌帶受創，需做手術及倦勤9個月，等於今季提早收「咧」。

紅魔止4場聯賽不勝頹勢

賽前英超4仗不勝的曼聯此役有安東尼馬迪爾倦勤，改由盧卡古復任正選，支援他攻門的是「福仔」拉舒福特、連格及桑馬達，但率先為球隊破門的是翼衛艾舒利楊格，於左路接應福仔傳球的他，於13分鐘面對富咸守將丹尼斯奧度爾成功「通坑渠」後勁射得手。28分鐘，福仔左路回傳予後上的桑馬達射入個人第50個英超入球。42分鐘，桑馬達助攻伏兵門前的盧卡古，繼上周六打和修咸頓後，連續兩次上陣都有「士哥」。富咸雖於67分鐘憑前鋒阿布巴卡卡馬拉射入12碼，但僅1分鐘後便有隊友中場森保安古沙「兩黃變一紅」，而福仔82分鐘埋齋終令曼聯以4：1勝出。

普帥否認入魔 稱熱刺有家的感覺

另外，摩連奴的經理人佐治文迪斯回應前者有意離隊傳聞：「他在曼聯很快樂，球會亦為能與他一起很高興。他與會方有一份長約，他完全忠於球隊。」至於傳言取代摩帥的熱刺領隊普捷天奴也否認道：「最重要是在熱刺過得很快樂，有家的感覺。」此外，英國《獨立報》報道，因腿筋受傷大概需養傷6周的曼聯前鋒阿歷斯山齊士獲摩帥放行，日前已返回智利，其間會與智利國家隊協助治療傷勢。