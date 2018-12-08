抓緊人生機會 最強新丁變功臣 助港足東亞錦晉級 戒孩子氣求突破

和富大埔vs.理文 大埔運動場 下午14：30開賽 票價：$60/20

現時在網上搜尋「鍾偉強」3個字，結果不再只有香港老牌搖滾歌手，還有年僅23歲的新晉大港腳。這名今季加盟港超和富大埔的翼鋒，原本只是替補球員隨港足大軍跟操，但有球員因傷退隊，令他搭上「尾班車」，上月出征東亞錦外圍賽，展開一周神奇之旅。第一場對中華台北，強仔後備入替即射入奠勝一球，首次在大港腳上陣即有入球；煞科戰對蒙古，他正選交出一個助攻助港足大勝，以得失球差反壓朝鮮，相隔9年再度晉身東亞錦決賽周。事後重溫，強仔也感難以置信：「一切都來得很突然，自己都始料不及，謝天謝地。」

曾欲放棄 入選亞運名單燃希望

2018年，對鍾偉強來說可謂反差極大的一年。上半年效力香港飛馬的他上陣寥寥，自言「比賽次數5隻手指都數得晒」，承認因而想過放棄職業足球，重返校園讀書，最終球員生涯重現曙光，是強仔捉緊兩個機會：參加亞運及轉投大埔。

今夏雅加達巨港亞運，強仔列入40人初選，看過名單後曾自覺入決選機會渺茫，直至主教練郭嘉諾的一席話： 「郭sir清楚表明，不理在球會有沒有上陣機會，只會取決我們在兩周操練內表現出多大決心、有多想代表香港，所以我搏盡。」結果強仔躋身20人決選大軍，更在5場亞運比賽皆有上陣，「要爭取及把握每次機會表現自己，只要表現好，教練自然會再給你機會。」

偶像C朗 下一步亞協盃

另一轉機，是強仔加盟大埔後，獲主帥李志堅給予一定上陣時間，他亦珍惜每次機會大打爭氣波，像季初對舊主飛馬，他射入奠勝一球，助大埔主場險勝4：3，倒戈的強仔入球後，難掩興奮之情跳起高呼，賽後一句「過去兩年你不用我，是你的損失」，甚為霸氣：「隨着機會漸多，信心也慢慢提升。沒有堅sir及港隊一眾教練給予機會，就不會有現在的我。」

「23歲，過了U23青年賽便是另一階段，任何事要更努力及思想成熟點。」鍾偉強過去兩季在飛馬長坐冷板，如今回想直認當年操練態度欠佳，容易為沒上陣而不快，踢起來又像個小孩：「一失球只會原地踏步，沒立即搶回皮球，這方面或令教練不滿意，所以來到新球會警惕自己，在場上勿再孩子氣，亦要靜待上陣機會來臨。」

強仔視葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（C朗）為偶像，其位置亦是C朗初出道的翼鋒，喜歡突破傳中及切入射門。在大港腳「地標」即建功後，強仔下個「第一次」，將劍指明年3月為大埔出戰亞協盃附加賽，首次代表球會參加亞洲賽，「希望可親身體驗到其他亞洲球隊的水平。」

文：余瑋、林欣澤

圖：賴俊傑